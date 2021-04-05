«مياه مطروح» توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم

قام الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة بتوقيع برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين الجديدة لتأهيل العاملين بالشركة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في مختلف المجالات داخل الشركة.و تفقد رئيس شركة مياة مطروح والوفد المرافق له أقسام الاكاديمية عقب توقيع البروتوكول والتعرف علي أهم الأعمال التي تقوم بها الأكاديمية.جاء ذلك فى إطار تطوير وتنمية مهارات وبناء قدرات العاملين بشركة مياة مطروح مما يساعد على رفع القدرات الفنية والإدارية للعاملين ويساعدهم علي الابتكار والإبداع في مختلف المجالات داخل الشركة.