شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل تتر «لحم غزال»

انتهت الفنانة شيرين عبد الوهاب من تسجيل تتر مسلسل لحم غزال للنجمة غادة عبد الرازق، والمنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المقبلة.وكتبت شيرين عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات قائلة: "‏الحمدلله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبد الرازق".وقالت: "يارب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي مشاعر بإذنك يارب، وكل سنة وانتوا طيبين".ويشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، وخالد محمود، وأشرف عبدالغفور، قصة وكتابة إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.