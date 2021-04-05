الكرملين: نأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية، مضيفا أنه لن يكون هناك مجال للمعاملة بالمثل فيما يخص العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك تعليقًا على العقوبات الجديدة التي فرضتها أوكرانيا بالأخص ضد عدد من الشركات الروسية، منها مؤسسة "روس سوترودنيتشستفو" الفيدرالية.وأوضح بيسكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الإثنين، عندما سئل عمل إذا كانت موسكو سترد على هذه العقوبات- "من المحتمل أن نصل قريبًا إلى مستوى تفاعل مع أوكرانيا حيث لن يكون هناك مجال للمعاملة بالمثل"، مشيرا إلى أن تحركات الجيش الروسي في الأراضي الروسية لا يجب أن تقلق أي بلد آخر لأنها لا تشكل تهديدًا على أي دولة في العالم، ومن بينها أوكرانيا.