تونس وأمين عام الجامعة العربية يبحثان مستجدات القضايا العربية

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، حيث تناول اللقاء متابعة نشاط الأمانة العامة للجامعة العربية، ومستجدات القضايا العربية الراهنة.وأكد الرئيس التونسي – بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية - ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك، تستحضر الماضي لتستشرف المستقبل.ودعا سعيد، إلى مراجعة النصوص،وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة، وإضفاء مزيد من الفاعلية على عملها، حتى تحقق جامعة الدول العربية الأهداف التي بعثت من أجلها، وحتى تستجيب مبادراتها وأنشطتها لآمال دول وشعوب المنطقة وتطلعاتها، وتواكب التحديات المستجدة الماثلة أمامها.من جانبه، صرح أبو الغيط بأن اللقاء مع رئيس الجمهورية تعرض إلى كيفية تطوير جامعة الدول العربية وإنجاح أعمالها، علاوة على الشأن العربي والقمة العربية القادمة.