الرئيس الأفغاني سيكشف عن مقترح جديد للسلام مع طالبان

سيكشف الرئيس الأفغاني أشرف غني عن عرض جديد لإحلال السلام مع حركة طالبان قبل مؤتمر دولي يرمي إلى إعطاء دفعة لمباحثات السلام المتعثرة بين الطرفين، على ما قالت مصادر رسمية.وتأتي الخطوة بعدما قالت الولايات المتحدة في مقترح تم تسريبه، تدعمه روسيا، إنها ترغب بتشكيل حكومة انتقالية تتضمن مشاركة طالبان لحكم البلاد مع انسحاب آخر جندي أميركي.لكنّ غني أصر أنه يمكن اختيار قادة البلاد فقط عبر صناديق الاقتراع.