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تقارير ومتابعات

الاستعلام مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:37 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
شيماء حسين
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رابط الاستعلام مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية احتل في الآونة الأخيرة محرك البحث العالمي جوجل لرغبة أصحاب السيارات وسائقين المركبات في معرفة إجمالي قيمة المخالفات المرورية لتفادي دفع الغرامة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية و طرق الدفع الالكتروني لقيمة المخالفات المرورية.

رابط الاستعلام مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

خصصت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا)، عقب إدخال رقم اللوحة المعدنية وذلك لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين ويقضى على الجهاز المناعي في الجسم بالكامل ويتسبب في الوفاة الفورية حيث حصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن حتى الآن منذ اندلاعه في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 وتفشي عقب ذلك كافة البلدان و تسبب في خسائر بشرية كبيرة خاصة في دول أوروبا

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تفشي بجميع دول العالم يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور

كتابة رقم اللوحة المعدنية في الخانة المخصصة لها

كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها 

الضغط على زر الاستعلام

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

وسائل دفع المخالفات المرورية إلكترونيا

الاستعلام مخالفات المرور 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية و طرق الدفع الالكتروني حددتها وزارة الداخلية لتسهيل التعاملات المرورية للمواطنين ليتمكنوا من دفع المخالفات المرورية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات مكاتب المرور المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية والتعامل المباشر مع الموظفين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 

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