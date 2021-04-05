عودة 261 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أكد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين عودة 261 لاجئا (منهم 78 امرأة و133 طفلا) خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأوضح البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.6 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 10 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.