الرئيس الفلسطيني يتوجه لألمانيا لإجراء فحوصات طبية

حطت مروحيتان أردنيتان في رام الله، الاثنين، لنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الأردنية عمان، ومنها إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية.وقال مسؤولون فلسطينيون، إن الرئيس سيجري فحوصًا طبية روتينية في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين.وكان عباس أجرى عملية في الأمعاء في مستشفى ألماني قبل عامين، ومنذ ذلك الوقت يقوم بإجراء فحوص روتينية في المستشفى ذاته.وكشف أحد المسؤولين أن عباس سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال هذه الزيارة التي تستمر أيامًا عدة، وسيطلب منها تدخلًا أوروبيًا للضغط على إسرائيل، من أجل السماح بمشاركة أهالي القدس المحتلة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 22 مايو المقبل.