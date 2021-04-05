بصورة على «إنستجرام».. جيجي حديد تحتفل بأول عيد فصح مع ابنتها

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، بأول عيد فصح مع ابنتها خاي التي يعود أصول اسمها إلى التراث العربي، ويقال إنه تكريم لجدتها الفلسطينية خيرية والدة المطور العقاري محمد حديد.ونشرت العارضة صورة جديدة لها في الحديقة على صفحتها الخاصة على "إنستجرام" وهي ترتدي ثيابا على شكل الأرنب مع جاكيت قصير وقبعة وعلقت عليها: " أرنبتنا الصغيرة.. أول عيد فصح"، وتنشر جيجي العديد من الصور لابنتها لكن دون الكشف عن ملامحها احتراما لخصوصيتها.وكانت العارضة الشهيرة قد أوضحت انها تعتز كثيرا بأمومتها، وظهرت في وقت سابق في برنامج تعليمي حول المكياج مع مجلة «فوج» وقدمت نصائح للأمهات الشابات، قائلة "أعلم أنني في بعض الأحيان لا أغسل وجهي هذه الأيام، لا أمشط شعري لبضعة أيام، لذلك أريد فقط أن أذكر أولئك الذين يشاهدوني أن هذا ليس مظهري كل يوم، أحيانًا أمضي أسبوعًا دون لمس المكياج"، مؤكدة أن ما تقوم به الأمهات من أجل رعاية أطفالهن هو عمل رائع.