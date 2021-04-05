التشيك: لا نية لمد حالة الطوارئ بعد 11 أبريل الجاري

أكد رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، أنه لا يوجد نية لمد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمواجهة جائحة كورونا إلى ما بعد 11 أبريل الجاري.وقال بابيش - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الإثنين - إن الحكومة لا تخطط لمطالبة البرلمان بتمديد آخر وستطبق القانون الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا بشأن الأوبئة بدلا من ذلك.ولا يسمح قانون الأوبئة للحكومة بتقييد حرية التنقل، مما يعني أن حظر التجول الليلي وحظر السفر بين المناطق لن يطبق بعد 11 أبريل الجاري.