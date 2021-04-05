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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

رئيس «الأسقفية»: نرفع الصلاة لنجاح مفاوضات سد النهضة بكينشاسا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:54 ص
منير حنا
منير حنا
مونيكا جرجس
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قال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أن الكنيسة ترفع صلاة خاصة لله من أجل نجاح جولة المفاوضات التي بدأت أمس في كينشاسا، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى حل عادل لأزمة سد النهضة.

وأضاف المطران في بيان له اليوم، "نتضرع لله أن يكون الحل مقبولا من الدول الثلاثة وضامنًا لاحتياجات شعوب المنطقة من المياه، مضيفًا مياه النيل هبة من الله ويجب أن تكون سبب بركة للجميع وليس دافعًا للنزاع، وندعو الله أن يمنح الحكمة لكافة المسئولين والمشاركين في المفاوضات من أجل تجنب الصراعات وإحلال السلام بما يعود بالنفع والتنمية على الشعوب الثلاثة".

جدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول، هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، تشاد، موريتانيا.

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