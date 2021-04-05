بالأسماء.. تفاصيل إدراج 51 متهما على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية 5 قرارات للنيابة العامة ومحكمة جنايات القاهرة الدائرة 28جنوب القاهرة، بإدراج 51 اسما علي قائمة الإرهابيين الرسمية.وشملت القرارات، قرار إدراج رقم 4 لسنة 2021 بإدراج أحكام إرهابيين، حيث تقرر إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 8 لسنة 2017، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 16- جنوب) المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 24102016، في القضية رقم 17086 لسنة 2015 جنايات مركز أبو المطامير المقيدة برقم 2001 لسنة 2015 كلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 131 لسنة 2015، جنايات أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 361 لسنة 2015، حصر أمن الدولة العليا، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 124في 30 مايو 2017. كما قضت المحكمة إدراج 11 اسم في القائمة الرسمية للإرهابيين.وكذلك قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة، بإدراج 7 أشخاص في قائمة الإرهاب، وذلك في الطلب رقم 10 لسنة 2021، قرارات إدراج إرهابية بشأن القضية رقم 17086 لسنة 2015 جنايات مركز أبو المطامير، والمقيدة برقم 2001 لسنة 2015 كلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 131 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة.وقرار إدراج رقم 5 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين بإدراج 15 المحكوم عليهم، وإنهاء أثر قرار إدراج الإرهابيين رقم 14 لسنة 2017، والصادر من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 17- شمال) المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 412017 في القضية المار بيانها، المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 125 في 31 مايو 2017، ما لم يكن أيًا من السابق إدراجهم بذلك القرار، مدرج على ذمة قرار آخر ساري.كما تضمن المنشور قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة (28) جنوب القاهرة، بإدراج 5 أسماء في قائمة الإرهابيين، وذلك في الطلب رقم 12 لسنة 2021، قرارات إدراج إرهابية بشأن القضية رقم 12497 لسنة 2016 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 239 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة، بإدراج 13 اسما على قائمة الإرهابيين في الطلب رقم 11 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابية بشأن القضية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات النزهة، المقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، ومنهم محمد جمال حشمت، وأحمد محمد عبد الرحمن، وعلى السيد أحمد بطيخ، وغيرهم.