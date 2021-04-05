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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس التنظيم والإدارة يشارك في مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:51 ص
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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يشارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فاعليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان تحت شعار "من أجل السودان" والذي تعقده وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة في الفترة من ٣ إلى ٧ أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الجهاز عن التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية، ويهدف المؤتمر إلى خلق منصة للحوار بين الشباب وكبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها الشباب في جنوب السودان، ومناقشة دور وأسس التنظيم الهيكلي والمؤسسي للدولة الوطنية، بالإضافة إلى التعاون والتشبيك بين أبناء وادي النيل خاصة الشباب، ومناقشة دور المجتمع المدني في التنمية والبناء بالإضافة إلى أهمية دمج الشباب والنساء في عمليات السلم الاجتماعي.

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