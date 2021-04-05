محافظ المنوفية يطلق اسم «كمال الجنزورى» على ميدان المسلة بالباجور

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الراحل الدكتور "كمال الجنزوري" رئيس الوزراء الأسبق على ميدان المسلة بالباجور تخليدًا لذكراه وتقديرًا لدوره الوطني العظيم.جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية الجلسة رقم (1) دور الانعقاد الثلاثون لسنة 2021، كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد "حسين حسنى عبد ربه" على مدرسة كفور الرمل للتعليم الأساسي بقويسنا، والشهيد حسن أحمد عفيفي أحد شهداء حرب أكتوبر على مدرسة أشليم الثانوية العامة المشتركة، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشهيد "محمود محمد منتصر" على مدرسة أشليم الابتدائية بنين، فيما تم الموافقة على تغيير اسم مدرسة المنطقة الخامسة والعشرون بمدينة السادات لتصبح مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي.كما وافق المجلس التنفيذي، على إطلاق اسم الشهيد "محمد عبد الحميد السيد أبو حجر "على مدرسة كفر قورص للتعليم الأساسي بأشمون، فضلا عن الموافقة على إطلاق اسم الشهيد "علي سعيد علي عفيفي" على مدرسة محلة سبك الاعدادية المشتركة بقرية محلة سبك بأشمون، وكذا إطلاق اسم الشهيد "السيد رمضان ابراهيم" على مدرسة المنطقة الصناعية الابتدائية بحي غرب شبين الكوم، والشهيد "على حسين الكفراوى" على مدرسة منشأة جريس للتعليم الأساسي بأشمون، والشهيد "شحاتة مصطفى عبد ربه" على مدرسة عزبة الاصلاح الزراعي للتعليم الأساسي بالدبايبة ببركة السبع.هذا وقد وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد "عدلي لطفى عفيفي" على مدرسة ميت العز الابتدائية بمركز قويسنا، وكذا الشهيد "السيد عطية عباس" على مدرسة كفر صناديد الابتدائية بتلا، والشهيد "مجدي عبد المقصود إسماعيل" على مدرسة عزبة إمام بكر الإعدادية بقرية هيت مركز منوف، وإطلاق اسم الشهيد "محمد الفرماوى محمد الفرماوي" على مدرسة الشهيد فكرى الإعدادية بقرية الشهيد فكرى ببركة السبع، والشهيد "محمد سعيد عبد القوى" على مدرسة الوحدة المجمعة بقرية طوخ طنبشا ببركة السبع.فيما تمت الموافقة على إطلاق اسم "اللواء يسرى عمارة" على ميدان الكومى تقاطع شارع الشيخ فؤاد وشارع محمد محمود بمدينة تلا، وإطلاق اسم الشهيد عقيد "أحمد عبد المحسن الدسوقى" على مدرسة إبنهس الابتدائية بقويسنا، والشهيد " أحمد جميل محمد إبراهيم" على مدرسة كفر إبنهس للتعليم الأساسى بقويسنا، وكذا الشهيد " عبد الحكيم عبد الوهاب إبراهيم عمر " على المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنات بقرية هورين ببركة السبع.وقد أكد محافظ المنوفية أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء تخليدًا لذكراهم وما قدموه من بطولات وتضحيات غالية.