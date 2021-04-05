حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 5 إبريل 2021

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قدمت عالمة الفلك وقارئة جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: تغير مجال عملك إلى المجال الذي تخصصت به، فيفتح أمامك أبوابًا جديدة من الاتصالات واللقاءات المثمرة والناجحة جدًا.عاطفيًا: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك، ولم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد.صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة.مهنيًا: لا تبحث هذا اليوم عن التحديات، لا تتدخل في شؤون غيرك ولا تهمل واجباتك. كن هادئًا ومسالمًا قدر الإمكان.عاطفيًا: يحمل هذا اليوم شعورًا بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك.صحيًا: يتباطأ ايقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة.مهنيًا: يدخل القمر الى برج الدلو الصديق اي إلى موقع مناسب ويضعك أمام مسؤوليات جسام أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهًا يا عزيزي.عاطفيًا: قد تفرح لخبر سار فتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم.صحيًا: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل.مهنيًا: تنتقل هذا اليوم إلى مرحلة جديدة في حياتك المهنية، ما يعزز أوضاعك المادية لكن لا تكن عنيدًا ومتشبثًا برأيك.عاطفيًا: كل ما عليك أن تفعله هو التكيّف مع الجوّ الجديد المتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يجري.صحيًا: احتمال حدوث تقيّح في الكليتين أو الفم، فما عليك سوى مراجعة الطبيب بسرعة.مهنيًا: إن انتقال القمر الى مواجهة برجك من الدلو هو طالع ثقيل عليك، ومع ذلك فهي تتحدث عن تسوية في قضية ابتداء من اليوم.عاطفيًا: قد تعلن فجأة عن موعد ارتباطك أو قد تفكر في القيام برحلة شهر عسل.صحيًا: أنت كسول بعض الشيء وتحب المآكل الشهية والدسمة، عليك الانتباه والحذر من المضاعفات.مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن فترة مهنية جيدة، وقد تواجه موقفًا محرجًا لكن تعرف كيف تضع الأمور في نصابها الصحيح.عاطفيًا: تلمس ارتياحًا ودعمًا من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية.صحيًا: بسبب تنظيم أوقاتك تظل هادئًا ومرتاحًا ما ينعكس إيجابًا على محيطك ونفسيتك.مهنيًا: تعيش يوما هوائيا بامتياز مع انتقال القمر الى برج الدلو الصديق ما يشير إلى نجاح مهني يغير مجرى حياتك، ويجعلك تفكر في مشروع كبير.عاطفيًا: لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب القلوب.صحيًا: أمامك خياران أصعبهما مر: إما الحمية أو التفريط في صحتك.مهنيًا: يدخل القمر برج الدلو المعاكس لبرجك فيبلبل الأجواء المهنية قليلًا ويدفعك إلى التصرف الانفعالي في غالب الأحيان.عاطفيًا: تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفه، فلماذا لا تعمل منذ اليوم على تقوية الروابط بينكما؟.صحيًا: إذا مارست قسوة على نفسك فإن النتيجة هي الانهيار، فلماذا تفعل ذلك؟.مهنيًا: يعدك هذا اليوم بمشاريع بالجملة وتكون النتائج ممتازة، لكن تروَّ قبل أن تتخذ قرارات عشوائية.عاطفيًا: يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارات مصيرية.صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدّد يصيبك بالإرهاق ويحتّم عليك التخفيف قدر المستطاع.مهنيًا: تباشر هذا اليوم مرحلة جديدة في حياتك المهنية، بعد ترقيتك إلى منصب كنت تطمح إليه منذ اليوم الأول لالتحقاك بالعمل، مبروك.عاطفيًا: تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان الحبيب. أما إذا كنت عازبًا فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة إلى حياتك.صحيًا: تجنّب أيّ تحرك هذا اليوم، فهو سلبيّ ويحمل فشلًا.مهنيًا: تصب كامل اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الكبيرة، ولا تتراجع أمام المصاعب مهما كانت كبيرة.عاطفيًا: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها.صحيًا: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزًا أو تحتل مكانًا لا يليق الاّ بك.مهنيًا: يدخل القمر الى برج الدلو المواجه لبرجك ويدفعك إلى التزم القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية.عاطفيًا: يوم مميز لأنه فارغ من التأثيرات السلبية، لذلك لا عذر لديك للتذّمر من تصرفات الحبيب أو من خيانة الحظ.صحيًا: لا تترك الأعراض تتفاقم فأنت بذلك تصعّب عليك الحلول الطبية