وتنشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 4-4-2021 رابط حجز موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين في المجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط التالي: من هنا .

حيث اتجهت الدولة المصر ية خلال الفترة الأخيرة إلى التحول الرقمي، بسبب جائحة كورونا المستجدة التي انتشرت في العالم خلال الفترة الأخيرة، بداية 2020، والتي راح ضحيتها الآلاف حول العالم.

كيفية الحصول على سيارات المجهزة المعاقين

1 - حجز موعد للكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.2 - ثانيًا الدخول للاستعلام عن سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة.3 - ألا يكون المتقدم يقل سنه عن 18 سنة.4 - وأن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.5 - ويجب أن تكون السيارة مسجلة بأسم الشخص صاحب الإعاقة.6 - يجب على المتقدم الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، أن يكون مذكورًا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة.7 - ويجب على المتقدم اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة السيارة، وذلك يتم عن طريق القومسيون الطبي للحصول على سيارات المعاقين.8 - يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور، وذلك قبل مرور 5 سنوات على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك.9 - إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارة، وذلك وفقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي لسيارات المعاقين.10 - ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.

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يذكر أن رابط حجز موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين في المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان الذي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين، إضافة إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أطلقت الوزارة موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة إلكترونيا للتسهيل على المواطنين من التزاحم عبر المقار ايضا، حيث المواطن أن يبدأ في حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وتحديد المرض، إضافة إلى إدخال كافة البيانات المطلوبة للشخص الذي يريد الحجز، ثم يرسل الطلب إلى المجالس وتقوم بعد ذلك بالاتصال عليه، باليوم الذي يريده.