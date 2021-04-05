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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حالة الطقس اليوم الإثنين 5-4-2021 فى مصر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:57 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
هبه محمد
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حالة الطقس من أكثر المواضيع أهتمامًا في الوقت الحالي، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس اليوم في مصر، حيث تشهد درجات الحرارة في الوقت الحالي تغيرات وعدم انتظام في معظم المحافظات، ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الإثنين سيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وسيكون معتدل أيضًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ولأن عمليات البحث مستمرة بكثرة في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل الموطنين، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل حالة الطقس اليوم الإثنين 5-4-2021 في كافة محافظات جمهورية مصر العربية بالقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 5-4-2021 في القاهرة والإسكندرية

حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية، على أن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة تقلبات في درجات الحرارة والتي بدأت من أمس يوم الأحد 4-4-2021 حتى يوم الخميس 8 أبريل 2021، وأضافت أن الفترة القادمة ستكون درجات الحرارة مرتفعة بالإضافة إلى حركة الرياح التي تمتد في عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية وستكون محملة بالأتربة العالقة في الجو، وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من الفترة القادمة بسبب حالة التذبذب التي ستشهدها المحافظات في تلك الأيام.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين 5-4-2021 في المحافظات


وبالنسية لدرجات الحرارة بداية من محافظ القاهرة ستكون الصغرى 12 والعظمى 27 درجة، أما محافظة الإسكندرية ستكون الصغرى 13 والعظمى 25 درجة، درجات الحرارة في طنطا ستكون الصغرى 12 والعظمى 26 درجة، مطروح ستكون الصغرى 12 والعظمى 26 درجة، الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 25 درجة، درجات الحرارة في السويس ستكون الصغرى 11 والعظمى 25 درجة، أما في العريش الصغرى 12 والعظمى 22 درجة، درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28 درجة، درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

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