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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ردود أفعال إيجابية من الخارج على رحلة المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:38 م
غادة شلبي
غادة شلبي
رامى حسين
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قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنه بعد مرور نحو 12 ساعة على الرحلة الذهبية لموكب المومياوات الملكية ذلك الحدث الضخم الذي أسعد المصريين تم رصد ردود أفعال إيجابية من مختلف المؤسسات الدولية ومنظمى الرحلات بالخارج.

أضافت غادة، لـ«الدستور»، أن هناك عدد من منظمي الرحلات الأجنبية اكدوا وضع متحف الحضارة على البرامج السياحية الخاصة بهم، كما ستقوم الشركات المصرية بالترويح مع وكلائها بالخارج إلى المتحف، خاصة أن هناك شغف كبير لدى السائحين لمشاهدته، لكونه منارة ثقافية متكاملة حيث يشمل العديد من الأنشطة التكميلية كالمطاعم، الكافتيريات، مسرح سينما، كما يعتبر متحف الحضارة مركزًا تعليميًا وبحثيًا هامًا للزائرين والباحثين المصريين والأجانب.

تابعت أن ما يجرى حاليًا نقلة كبرى لملف السياحة الثقافية لجذب السائحين عند استقرار الحركة السياحية بالعالم، لافتة إلى استمرار الوزارة في آلياتها الترويجية بوضع مصر فى أذهان العالم والذهاب إليهم داخل بلدانهم.

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