العثور على جثة شاب بصحراء ليبيا سافر عن طريق الهجرة غير الشرعية

عثرت السلطات الليبيبة على جثة شاب في صحراء ليبيا، وهو من أبناء قرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ويرجح وفاته بسبب الجوع والعطش أو تعرضه لضربات شمس في الصحراء الجرداء القاحلة.والجثة في حالة تحلل كامل بصحراء "السبع وديان" في دولة ليبيا، وتم معرفة هويته بوجود البطاقة الشخصية في ملابسه، ويدعى أحمد عادل محمد من قرية جردو.واكتست قرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الشاب أحمد عادل، ١٨ عامًا، بالحداد والحزن، بعد العثور على جثته بصحراء ليبيا، وترجح وفاته بسبب الجوع وحرارة الشمس، بعد أن ضل الطريق خلال رحلتهم لدخول الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.