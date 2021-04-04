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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محامي السويس» تكشف تفاصيل لقائها بالمحافظ

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:05 م
جريدة الدستور
سيد على
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أعلن نقيب محامي السويس أشرف فاروق، عن لقاء مجلس الفرعية اليوم الأحد، بمحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر لمناقشته في عدة أمور هامة تخص النقابة الفرعية.

وذكر نقيب السويس، في بيان للنقابة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بفضل الله تمت الموافقة على إنهاء النزاع القائم بشأن الحديقة وعمل التصالح في المحضر المحرر ضد النقيب السابق بشأن الإنشاءات القائمة عليها».

وأضاف: «تم تقديم أكثر من طلب أخر بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة عمارات سكنية للمحامين وعدد من الشقق لشباب المحامين بمدينة النور».

وأوضح البيان، أن محافظ السويس أعرب عن موافقته الفورية على تلك الطلبات، متابعا: «وإجراء المعاينة اللازمة من قبل حي السويس للبدء في عمل بوابه خروج ودخول للنادي وعمل سور يفصل بين أماكن انتظار السيارات والحديقة المجاورة لمزيد من الخصوصية للمحامين».

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