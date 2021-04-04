قطر تسجل 876 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في قطر منذ بداية الجائحة 183424 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 13798 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1760812 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 17169 حالة.وسجلت قطر حالاتي وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 303 حالات حتى الآن، فيما سُجلت 481 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 165952 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 21649 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 910851 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.