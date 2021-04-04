الحكومة الألمانية تصنف هولندا كمنطقة يرتفع بها خطر الإصابة بكورونا

أعلنت الحكومة الألمانية تصنيف هولندا كمنطقة يرتفع بها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من بعد غد الثلاثاء في ظل الارتفاع الكبير لأعداد الإصابة بها.وكانت سجّلت سلطات الصحة الهولندية، أمس يوم السبت، سبعة آلاف و682 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى 31 حالة وفاة جديدة.