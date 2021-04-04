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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بأسلوب المغافلة.. القبض على مسجل سرق هواتف المواطنين في عين شمس

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:58 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" فى منطقة عين شمس.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم، وعرض 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائي، مقيم بمحافظة القليوبية، وبمناقشته عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزته أقر بسرقتهما من أحد الأشخاص بأسلوب "المغافلة".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة "، كما أقر بارتكابه حادثي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المُستولى عليها لدى عميله أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، وتم بإرشاده ضبط (4 هواتف محمولة مجهولة المصدر – مبلغ مالى) بمسكنه وأقر بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

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