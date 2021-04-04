تأجيل طعن مرتضى منصور على وقفه 4 سنوات لـ18 أبريل
الأحد 04/أبريل/2021 - 01:06 م
عماد سليمانطباعة
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 18 أبريل الجاري.
واختصمت الدعاوى التي حملت رقمي 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادى الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
واختصمت الدعاوى التي حملت رقمي 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادى الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.