ضبط عنصرين إجراميين بحشيش بـ 600 ألف جنيه في أسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بمحافظة أسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي وتاجري المواد المخدرة.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام، والأمن المركزي، ومديرية أمن أسيوط،من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية يقومان بالإتجار فى مخدر الحشيش متخذين من دائرة مركز شرطة أبنوب مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وتبين أنهما شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، وذلك حال استقلالهما دارجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أبنوب، وبحوزتهما (84 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول ) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 600 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.