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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مطحن بـ17 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:18 م
دقيق
دقيق
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مطحن بحوزته 17 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء فى منطقة روض الفرج.

جاذ ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط (17٫800 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%) بحوزة مدير مطحن كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة، وذلك لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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