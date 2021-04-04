النواب الأردنى: نقف مع الملك للمضى نحو مئوية جديدة

قال رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالمنعم العودات، اليوم الأحد: نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة.وأضاف العودات أن بلاده عصية على التآمر والفتن، لافتا إلى أن بلاده حسمت، يوم أمس، محاولة المساس بأمنها واستقرارها.جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة، اليوم الأحد، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.