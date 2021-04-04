باحث لبنانى: حدث نقل المومياوات يعيد تعريف العالم بالحضارة المصرية

علق الخبير في الشأن الدولي والإعلامى اللبنانى، الدكتور طارق عبود، على حدث نقل المومياوات إلى متحف الحضارة فى الفسطاط.وقال عبود فى تصريحات خاصة لـ"الدستور، إن حدث نقل المومياوات هو حدث كبير جدا على المستوى الثقافى، المستوى الحضارى، والمستوى الإنسانى، يعيد تعريف كل العالم بأهمية هذه المومياوات التى اكتشفت منذ أكثر من 150 عاما، فهو يذكر بالماضى العريق لمصر أرض الفراعنة مصر الرائدة فى العالم العربى والإسلامى وحتى الإنسانى، وخاصة أنها من الحضارات الأولى التى علمت البشر العديد من دورس الحضارة والعلم والثقافة.وأوضح عبود أن هذه المناسبة تعيد مصر إلى الواجهة، لافتا إلى أن المسار من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة وهذه الاحتفالية الرائعة التى تابعها العالم أجمع تشير الى أهمية ورقى الشعب المصرى فى تقديم حضارته وإنجازته الى العالم.وأشار عبود إلى أن الحدث يقدم أيضا صورة معاكسة ومختلفة لمصر التى تعبأ تحت ضغط اقتصادى واجتماعى كبير، وهذا يجعل مصر بلدا رائدا وقائدا فى الحضارة والانسانية والثقافة بغض النظر عن المراحل الزمنية المختلفة التى عانت منها مصر.واختتم عبود تصريحه قائلا "هنيئا لمصر وللشعب المصرى حقيقة بهذا الإنجاز مع التمنيات دائما بتحقيق الإنجازت الأكبر وإعادة مصر دورها الرائد فى العالم العربى والإسلامى وحتى الحضارة الإنسانية".