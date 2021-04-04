«باستعد لعمل جديد».. سلمى أبو ضيف تشوق جمهورها على «إنستجرام»

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت الفنانة بإطلالة جذابة بمكياج جذاب وعلقت قائلة: " باستعد لعمل جديد"، يذكر أن آخر أعمالها، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض، ونجلاء بدر، وقد لاقت الحكاية شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.