غادة عبدالرازق عن نقل المومياوات: العظمة والشموخ

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها مجموعة من صور موكب نقل المومياوات الملكية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.وعلقت غادة عبدالرازق قائلة: "نفتخر بمصر الحضارة والتاريخ، العظمة والشموخ، تحيا مصر".وقبل أيام من انطلاق الموسم الدرامي في شهر رمضان، كشفت مجموعة قنوات "MBC" عن صور جديدة من مسلسل "لحم غزال"، الذي من المقرر عرضه ضمن خريطتها البرامجية، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.وضمت الصور معظم الفنانين المشاركين في أبطال العمل، وبينهم: وفاء عامر، أشرف عبدالغفور، شريف سلامة، محمد شاهين، أحمد خليل وخالد كمال.