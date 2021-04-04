النيابة تحيل عاطلين يتاجران في الحشيش بالتبين للجنايات

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة عاطلين، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش بالتبين.تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عاطلَين، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتفى محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.