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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:33 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد - بدعم من الارتفاعات القوية التى شهدتها أسواق المال العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10581 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12964 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2978 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ سبيد ميديكال، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 900 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 170 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار 625 سهما، 10883 سهما، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، البدر للبلاستيك، 21500 سهم، 76393 سهم، 62 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركتا الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، 3.5 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة الأولى 0.48%، 350 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة الثانية 0.06%.

في سياق آخر أعلنت شركة حديد عز، تراجعت المبيعات لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه في 2019، وحققت خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وخلال العام الماضي بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر بقيمة 3.119 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.3 مليار جنيه في 2019، بينما بلغت خسائر الحقوق غير المسيطرة 1.56 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه خسائر في العام السابق له.

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