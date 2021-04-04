أبوالغيط في تونس للتباحث بشأن الملفات العربية المختلفة

يبدأ أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، زيارة إلى الجمهورية التونسية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها في إطار التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية، بصفتها الرئاسة الحالية للقمة العربية (د.ع 30).وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، في بيان، أنه من المقرر أن يلتقي أبوالغيط خلال الزيارة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بهدف تبادل وجهات النظر حول الملفات العربية المختلفة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمات العربية المستمرة مثل سوريا واليمن.وذكر المصدر أن المحادثات بين رئاسة القمة والأمانة العلمة تشمل جميع الموضوعات التي صدرت بشأنها قرارت عن القمةالعربية الثلاثين التي اختصنتها تونس في 2019، وإجراء عملية تقييم شاملة لما أمكن تنفيذه من هذه القرارت، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة العربية والعالم جراء تفشي جائحة كورونا.كما ينتظر أن يلتقي الأمين العام مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، للتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام بين تونس والأمانة العامة.وأضاف المصدر، أن الأمين العام سيلتقي مديري المنظمات العربية المتخصصة العاملة في تونس للحوار حول عدة موضوعات على رأسها دور منظومة العمل العربي المشترك يكافة مكوناتها في مساعدة الدول الىأعضاء على التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا على الدول الأعضاء.