إعطاء 8.55 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 8.55 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 318 ألفا و696 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، 6 أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 13 أسبوعا.