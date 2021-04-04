عون: لبنان يقف إلى جانب الأردن في وجه ما يؤثر على استقراره
الأحد 04/أبريل/2021 - 09:31 ص
مروة عنبرطباعة
أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن وقوف لبنان رئيسا وشعبا إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا، في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في الأردن الشقيق الذي لطالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة.
وأكد الرئيس عون أن الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
وأكد الرئيس عون أن الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية، وفقا لموقع النشرة اللبناني.