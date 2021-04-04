عون: لبنان يقف إلى جانب الأردن في وجه ما يؤثر على استقراره

أعلن ​الرئيس اللبناني​ العماد ​ميشال عون،​ عن وقوف ​لبنان​ رئيسا وشعبا إلى جانب المملكة ​الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا، في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في الأردن الشقيق الذي لطالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة.وأكد الرئيس عون أن ​الملك عبدالله​ الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية، وفقا لموقع النشرة اللبناني.