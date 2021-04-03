نائب بالشيوخ: موكب المومياوات يبرز مكانة مصر الحضارية وعظمة تاريخها

أعرب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بموكب نقل المومياوات الملكية المهيب إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قائلا إنه يعد الحدث الأبرز فى القرن الواحد والعشرين بلا منازع.وأكد فهمي فى بيانه اليوم السبت، أن أنظار العالم تتجه نحو مصر اليوم لمتابعة حدث نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة، مشيرا إلى أن الحدث سيكون بمثابة عرس عالمي وتاريخي يليق بمصر وحضارتها، وسيكون له مردود قوي في الترويج لمصر وإبراز مكانتها الحضارية وعظمة تاريخها، بجانب أنه أضخم خطوة تسويقية للآثار المصرية.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفالية رسالة إلى العالم بأسره حول حجم الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر، لافتا إلى أن الموكب يضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، وسوف يساهم الموكب فى الترويج للسياحة المصرية، ويتم عملية النقل وفقا لإجراءات محددة تراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميا في نقل القطع الأثرية.