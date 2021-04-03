برلماني: موكب المومياوات الملكية أبهر العالم بالحضارة المصرية

أشاد النائب محمد حمزة عضو لجنة الشئون الدينية والأزهر والأوقاف بمجلس الشيوخ، وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بالمشهد الرائع لموكب المومياوات الملكية المشهد الذي لخص الحضارة والتاريخ والانتماء والثقافة والفن والأديان والتراث والرقي والعظمة والوطنية.وهنأ حمزة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بهذا الحدث العالمي والتنظيم المميز الذي جعلنا نشعر بالفخر في الوقت الذي يمر العالم اجمع بجانحة كورونا.. إلا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتظم هذا الحدث العالمي الذي أبهر العالم أجمع، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تعمل على نهضة حقيقية في البناء والتنمية والإنسانية مبنية على حضارة وتاريخ وحاضر يرسم المستقبل.