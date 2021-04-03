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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: موكب المومياوات الملكية أبهر العالم بالحضارة المصرية

السبت 03/أبريل/2021 - 10:05 م
موكب المومياوات
موكب المومياوات
أشرف لاشين
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أشاد النائب محمد حمزة عضو لجنة الشئون الدينية والأزهر والأوقاف بمجلس الشيوخ، وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بالمشهد الرائع لموكب المومياوات الملكية المشهد الذي لخص الحضارة والتاريخ والانتماء والثقافة والفن والأديان والتراث والرقي والعظمة والوطنية.

وهنأ حمزة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بهذا الحدث العالمي والتنظيم المميز الذي جعلنا نشعر بالفخر في الوقت الذي يمر العالم اجمع بجانحة كورونا.. إلا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتظم هذا الحدث العالمي الذي أبهر العالم أجمع، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تعمل على نهضة حقيقية في البناء والتنمية والإنسانية مبنية على حضارة وتاريخ وحاضر يرسم المستقبل.

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