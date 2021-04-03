الأردن ينفي اعتقال الأمير حمزة أو وضعه قيد الإقامة الجبرية

أكدت مصادر أردنية حكومية، مساء اليوم السبت، أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا كما تتداول بعض وسائل الإعلام، على ذمة قضية أمنية شملت اعتقال قادة كبار بالأجهزة الأمنية والسياسية.وطالت الاعتقالات التي نفذتها قوات من الجيش والشرطة أشخاصًا على علاقة بالقضية قد يصل عددهم إلى 20 من بينهم القائد السابق للحرس الملكي وأشخاص بالأسرة الحاكمة، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.