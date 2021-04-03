بـ21 طلقة مدفعية.. استقبال مبهر لموكب المومياوات الملكية بمتحف الحضارة (فيديو)

أُطلقت 21 طلقة تحية لملوك وملكات مصر مع وصول موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط في مصر القديمة، لاستقبال موكب المومياوات الملكية، الذى تحرك الآن من المتحف المصري الكبير في التحرير متوجهين إلى مقرهم الجديد.وتشهد مصر حدثًا تاريخيًا مهيبًا، وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكًا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية مساء اليوم.