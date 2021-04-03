هنيدي عن موكب نقل المومياوات: «مصر تُسحر العالم»

أشاد الفنان محمد هنيدي باحتفالية موكب نقل المومياوات الملكية التي تقام حاليًا.وشارك «هنيدي» صورًا من الحفل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "‏مستوى إبهار يفوق الوصف باحتفالية تشرف كل مصري.. مصر تسحر العالم، ‏أما تعد تتفرج وتشوف العظمة دي وأنت في أي مكان في العالم.. افتكر عظمة تاريخك وأنت مين.. افتخر يا مصري".وشارك في مراسم نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، عدد كبير من النجمات والنجوم، وشارك في تقديم الحفل، عدد من النجوم منهم يسرا، ليلى علوي، منى زكي، آسر ياسين، أمينة خليل وحسين فهمي.