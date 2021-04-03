تيجان وفساتين.. إطلالات مميزة لنجمات موكب المومياوات

انطلقت فعاليات الموكب الذهبي منذ قليل، وقدم النجم خالد النبوي فيلمًا تسجيليًا عن مصر القديمة والحديثة، ومن ثم عرض الملك محمد منير أغنيته عن مصر في وسط النيل وسط النافورة الراقصة، وديكور ذهبي عرض أجساد وتوابيت الفراعنة القدماء.انطلقت النجمة يسرا لتفتتح موكب المومياوات الملكية بفستان أبيض، وتاج فرعوني، ومن ثم أحمد عز الذي أظهر أعلى ياقته مفتاح الحياة الذي كان مشهورّا في مصر القديمة، وظهرت نيللي كريم بفستان أبيض طويل، يسوده من الأعلى سيور ذهبية كثيرة، وهي تمثل الملكة حتشبسوت التي وصفتها بالذكاء والحكمة، وسر البناء والتشييد في مصر القديمة.كما تألقت النجمة هند صبري بفستان أخضر طويل انسيابي وكأنه من الحرير، مع عقد فرعونى مكون من طبقات.ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.ويتم نقلهم في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.