عصام هلال: نقل المومياوات حدث تاريخى أبهر العالم تحت أضواء الحضارة المصرية

قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن حدث نقل المومياوات الملكية المصرية من المتحف المصري الكبير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عالمي تناقلته أكثر من 400 قناة محلية وأجنبية، واطلع فيه العالم على جزء من الحضارة المصرية وقوتها التي استمدتها من هؤلاء الملوك العظماء، الذين سجلوا إنجازات كبيرة وحفظها التاريخ المصري بحروف من نور.ولفت هلال، في بيان له، إلى أن نقل المومياوات كان فرصة سانحة لتوجيه العديد من الرسائل الهامة لجميع دول العالم بأن مصر دولة لها تاريخ وحضارة عريقة ستظل تتحدث عنها وتحميها، وأن مصر بجيشها وشعبها وقياداتها ستظل تدافع عن أمنها واستقرارها، ولن يستطيع أحد النيل من ثرواتها أو الاقتراب من حقوقها، فهؤلاء الملوك العظماء جاهدوا في الماضي من أجلها، والآن الشعب المصري يستكمل هذه الخطى ويقوم بالدفاع عنها والوقوف ضد قوى الشر والظلام.وأكد أن هذا الحدث نقلة حضارية تضاف لتاريخ مصر العظيم، فحفاوة استقبال موكب المومياوات دليل قاطع على مكانة الحضارة المصرية واحترام المصريين لملوكهم، وسعادتهم الكبيرة بسير هؤلاء الملوك القدامى في شوارع القاهرة.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الحدث حقق طفرة جديدة لقطاع السياحة والآثار، فهناك شخصيات عدة مشاركة في هذا الحدث، فضلًا عن دعوة سفراء العرب وشخصيات عالمية ونجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم، مما كان له دور كبير وفرصة ذهبية للترويج للسياحة المصرية واجتذاب أنظار العالم للأماكن والثروات التي تمتلكها مصر.