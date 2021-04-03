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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«خيالة الشرطة» تشارك في نقل المومياوات الملكية (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 06:28 م
خيالة الشرطة
خيالة الشرطة
عمرو المزيدي
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تقود اليوم خيالة وزارة الداخلية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، إلى متحف الحضارة المصرية الجديد في الفسطاط، وسط مشهد مهيب يرقبه العالم بأسره.

وتحرص وزارة الداخلية في مشاركة إدارة الخيالة في كل المحافل العالمية.

وتعتبر "الخيالة المصرية" من أقدم إدارات وزارة الداخلية، وحاز الجواد العربى على اهتمام بالغ بين القادة وضباط السلاح، ومنهم من احترف ركوبه وأقبل على اقتنائه، واعتمدت الشرطة المصرية على الخيول خلال القرن الماضى فى تأمين السجون ومباريات كرة القدم ومعاونه قوات مكافحة الشغب، وأيضًا استخدم فى مطاردة المجرمين فى المناطق النائية.

◄ الداخلية تستنفر أمنيًا لتأمين نقل المومياوات الملكية

أعلنت وزارة الداخلية عن حالة الاستنفار الأمني لتأمين عمليات نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة المصرية، والذي يمثل حدثًا عالميًا فريدًا من نوعه.

◄ انتشار أمني لتأمين نقل المومياوات

وشهدت العاصمة انتشارًا أمنيًا عالي المستوى لرجال مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، لتنفيذ خطة تأمين مثل المومياوات الملكية، وسط انتشار لرجال البحث الجنائى والعمليات الخاصة وقوات الشرطة النظامية.

◄ تأمين احتفالات المواطنين

ومن المتوقع حضور الآلاف من المواطنين لتنظيم احتفالات والتواجد ومتابعة نقل المومياوات الملكية، وقد حرصت وزارة الداخلية على وضع خطة شاملة لتأمين احتفالات الحضور من المواطنين.


بيان الداخلية بنقل المومياوات الملكية
وقالت وزارة الداخلية: إنه فى إطار الإحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.

◄ محاور نقل المومياوات الملكية والطرق المغلقة

وتقرر غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.

وغلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءًا من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) فى اتجاه ميدان أثر النبى، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

وأيضًا غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

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