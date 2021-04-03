مفوضية حقوق الإنسان فى النيجر تدعو لإجراء تحقيق بعد مزاعم اغتصاب

دعت مفوضية حقوق الإنسان في النيجر إلى إجراء تحقيق مستقل في أعقاب مزاعم اغتصاب على أيدي جنود تشاديين منتشرين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للمساعدة في محاربة متشددين إسلاميين، بما في ذلك اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عاما.وأشارت نتائج أولية توصلت إليها المفوضية، والتي نُشرت أمس الجمعة واستندت إلى شهادات وفحوص طبية جرت بين يومي 31 مارس والأول من أبريل، إلى تعرض امرأتين أخريين للاغتصاب.وتعرضت النساء، وبينهن امرأة حبلى، للاغتصاب في حضور أزواجهن الذين احتجزهم الجنود تحت تهديد السلاح، بحسب تقرير المفوضية.وأشار التقرير إلى "ضحايا اغتصاب أخريات رفضن الإدلاء بشهادتهن خوفا من وصمهن بالعار"، مضيفا أن المفوضية تحدثت مع خمس سيدات تعرضن لمحاولة اغتصاب بعد تمكّنهن من الفرار عندما دخل رجال مسلحون منازلهن.ولم يرد المتحدث باسم حكومة تشاد عند الاتصال به للتعقيب، ولم يتسن حتى الآن التواصل مع وزارة الدفاع التشادية أو حكومة النيجر للتعليق.