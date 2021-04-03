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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بـ«زى فرعونى».. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع حدث نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 05:42 م
نقل المومياوات
نقل المومياوات
هاجر رضا
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تشهد مصر اليوم حدثا يعد الأول من نوعه في العالم، حيث يتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الأمر الذي يبعث رسالة للعالم بأن مصر منبع الحضارات وأم الدنيا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذلك الحدث الفريد، سواء كان بتغيير الصورة الشخصية بالزي الفرعوني أو عن طريق الإطارات التي صنعت لهذا الحدث عبر السوشيال ميديا.

العالم أجمع يتحدث عن هذا الحدث الجلل، فقررت أماني محفوظ، من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشر صورة لها بزي أقرب للزي الفرعوني، وكتبت: "مصرية وأفتخر.. #موكب_المومياوات_الملكية #تحيا_مصر".

ونشرت أيضًا هدير ناجي، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، صورا لها في معبد فيلة بمحافظة أسوان، وكتبت عليها: "المشاعر الفرعونية، مصر.. حيث يبدأ كل شيء".

وكتب صدقي صخر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: "صور من معبد الأقصر قدام تمثال رمسيس التاني.. اللي الموميا بتاعته هاتكون النهاردة في موكب نقل المومياوات الملكية #royalparade #luxor #نقل_المومياوات_الملكية".

وأعربت ندى زين الدين، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بالغ سعادتها، حيث كتبت: "الفيسبوك كله معلومات عن الملوك والملكات... الفيسبوك كله بقا صور عن مصر.. الله بجد".

ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس- نفرتاري زوجة الملك أحمس.

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