«مجلس فرساي»: صحف فرنسا تتابع موكب المومياوات الملكية

أكدت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أن العالم أجمع يترقب هذا الحدث الكبير الذي لن يتكرر، مشيدة باستعدادت الدولة لهذا الحدث العالمي.وأضافت «جادو» في تصريح لـ«الدستور» أن هذا الحدث الذي حقق اهتماما كبيرا من كافة دول العالم يبعث برسائل عديدة أهمها إنه عندما تريد مصر فعل شيء تستطيع وأنها قادرة على الترويج للسياحة لأنها تملك الأدوات الهامة لذلك.وأوضحت أن العالم يترقب نقل مراسم تلك الاحتفالية على كافة القنوات الأجنبية، مشيرة إلى أن مصر حققت ما لم تستطيع أي بلد في العالم تحقيقه خاصة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، حيث اهتمت بعظمة التاريخ وأعدت موكبا ذهبيا يليق بعظمة ملوك وملكات مصر القدماء.وأكدت أن الصحف الفرنسية تناولت هذا الحدث الهام منذ ما يقرب من أسبوع، وأنهم وصفوه أنه بأكبر حدث في القرن 21 لما له من دلالات تاريخية عظيمة وأيضا يمثل رواجا سياحيًا لمصرنا الحبيبة.