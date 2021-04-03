الداخلية: استنفار أمنى لتأمين نقل المومياوات الملكية

- انتشار أمني لتأمين نقل المومياوات

- تأمين احتفالات المواطنين

- بيان الداخلية بنقل المومياوات الملكية

- محاور نقل المومياوات الملكية والطرق المغلقة

غلق محطة مترو السادات من الساعة 12 ظ حتى الساعة 9 م

أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني لتأمين عمليات نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة المصرية، والذي يمثل حدثا عالميا فريدا من نوعه.وشهدت العاصمة انتشارا أمنيا عالي المستوى لرجال مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، لتنفيذ خطة تأمين نقل المومياوات الملكية، وسط انتشار لرجال البحث الجنائى والعمليات الخاصة وقوات الشرطة النظامية.ومن المتوقع حضور الآلاف من المواطنين لتنظيم الاحتفالات والتواجد ومتابعة نقل المومياوات الملكية، وقد حرصت وزارة الداخلية على وضع خطة شاملة لتأمين احتفالات الحضور من المواطنين.وقالت وزارة الداخلية إنه فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، مرورًا بشارع كورنيش النيل، فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجارى، من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل، وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءًا من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق «مصر- حلوان» فى اتجاه ميدان أثر النبى، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).