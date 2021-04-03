رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غرق طفل فى النيل بالجيزة.. وجهود لانتشال جثته

السبت 03/أبريل/2021 - 03:51 م
غرق
غرق
ندى حمدي
طباعة
تكثف قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، جهودها لانتشال جثة طفل عقب غرقه بنهر النيل في منشأة القناطر.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد غرق شخص بنهر النيل في منشأة القناطر، بإجراء التحريات الأولية، تبين أن الضحية طفل، يقيم بقرية تابعة لمنشأة القناطر، لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

مصر تشارك في بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن