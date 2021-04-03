غرق طفل فى النيل بالجيزة.. وجهود لانتشال جثته

تكثف قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، جهودها لانتشال جثة طفل عقب غرقه بنهر النيل في منشأة القناطر.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد غرق شخص بنهر النيل في منشأة القناطر، بإجراء التحريات الأولية، تبين أن الضحية طفل، يقيم بقرية تابعة لمنشأة القناطر، لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.