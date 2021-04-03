خطوات الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين.. وزارة التضامن الاجتماعي
السبت 03/أبريل/2021 - 03:38 م
نظرا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والاتجاه نحو إجراءات مكافحة العدوي لتقليل أعداد المصابين بالفيروس، بالإضافة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الوقت والجهد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة الاستعلام إلكترونيا عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونستعرض لكم "الدستور" في السطور التالية رابط الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين بالرقم القومي لذوي الإعاقة.
بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة
بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به، ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات
قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت بإختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
2 - الجذام.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوي القادمة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
10 - ضمور العضلات.
11 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
12 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعيوأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الكارت الذكي للمعاقين حتى يتمكن المواطن المصري الإستعلام إلكترونيًا هو كالآتي: moss.gov.eg
الأوراق المطلوبة لاستخراج الكارت الذكي للمعاقينبناء على التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المستندات المطلوب توافرها لاستخراج البطاقة تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، بالإضافة إلى ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للتقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.
خطوات استخراج الكارت الذكي للمعاقينسجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم
بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة
بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به، ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات
قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت بإختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
شروط إستخراج الكارت الذكي للمعاقين1 - الشلل الدماغي.
2 - الجذام.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوي القادمة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
قائمة مسلسلات رمضان 2021 عبر تردد قناة mbc9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور العضلات.
11 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
12 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.