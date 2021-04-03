مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينين جنوب نابلس

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على عدد من المزارعين الفلسطينين في قرية جالود جنوب نابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "ايش كودش" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا مزارعين أثناء فلاحتهم أراضيهم شرقي جالود، ومنعوهم من مواصلة العمل تحت تهديد السلاح، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.وأوضح دغلس أن المستوطنين اعتدوا على مسن بالضرب بحماية جيش الاحتلال، مضيفا أنهم خلعوا أعمدة كهرباء على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود.